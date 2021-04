Fabio Fognini, 33enne tennista armese, numero 18 della classifica mondiale e 15esima testa di serie, si è qualificato per gli ottavi di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, torneo Masters 1000 in fase di svolgimento sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo. Dopo aver battuto al primo turno in due set il serbo Miomir Kecmanovic, numero 47 al mondo, stamani Fognini ha sconfitto per 6-3 6-3, in un’ora e 21 minuti l’australiano Jordan Thompson, numero 63 al mondo. Fognini negli ottavi sfiderà il vincente del match tra il serbo Filip Krajinovic e il lucky loser argentino Juan Ignacio Londero.

