Inizia ora e sarai in forma per l’estate: nutrizionista rivela tutte le alternative salutari ma golose per perdere peso

Non sapete come perdere peso in modo efficace in vista dell’arrivo dell’estate? Ecco che dicono gli esperti sul dimagrire senza soffrire.

Si dice che la gola sia un peccato capitale ed in effetti non potrebbe esserci affermazione più vera. Ogni volta cadiamo nella tentazione della gola, per cui mangiamo, ci alimentiamo male nel modo sbagliato. Perché il nostro mantra che dovrebbe essere legato all’aspetto della nutrizione, è invece mirato a riempire dei nostri vuoti con dei cibi che sarebbero assolutamente da evitare. Mangiare male ci porta a stare male successivamente e le conseguenze si possono constatare anche con il passare del tempo, specialmente poi quando la gioventù viene meno.

Invece vale tanto quello che sostiene un certo detto e cioè che noi esseri umani ci ritroviamo ad essere e a diventare in base a quello che mangiamo e che andiamo perciò ad immettere con una certa regolarità nel nostro organismo. Quindi se con frequenza mangiamo fuori orario o seguendo diete fasulle, ecco che queste ci danneggeranno senza alcun rimedio. Inoltre fare di testa propria spesso è controproducente. Invece seguire delle persone esperte, dei nutrizionisti del settore ci può dare delle indicazioni importanti che ci servono per non cadere in errore sulla nostra alimentazione, per cui non potremmo sbagliare solo se siamo costanti.

Ecco quali sono le giuste soluzioni alternative per essere in forma in vista dell’estate

La corretta chiave di lettura deve essere perciò riuscire a perdere peso senza però dover togliere sostanze nutritive importanti per il nostro organismo. Solo in questo modo infatti, riusciremo a raggiungere un equilibrio psico fisico. Perché solo i medici e i nutrizionisti sanno qual è la dieta più adatta a noi, che si confà maggiormente alle nostre esigenze e che non ci arreca alcun danno.

Perciò evitiamo prima di tutto di farci una dieta da soli, perché potrebbe essere scorretta e non bilanciata. Gli esperti ci vogliono preparare all’arrivo della bella stagione e dell’estate e lo fanno dicendoci che ci possono essere delle valide alternative a quelle che conosciamo e che siamo soliti mettere in atto quando facciamo una dieta. In particolare quindi ci siano degli alimenti che possiamo sostituire in modo facile, senza sacrificarci troppo.

Per esempio delle valide soluzioni sarebbero scambiare l’olio normale in quello di oliva, dei succhi di frutta nella confezioni con delle spremute naturali, la maionese con l’avocado. Il burro si può sostituire con i latticini freschi come stracchino e robiola e le classiche barrette di cereali con la frutta secca.