Se li vuoi nella tua vita aspetterai per sempre: fai attenzione a questi segni zodiacali

Alcuni segni zodiacali risultano inafferrabili perché la loro natura li porta a non legarsi mai alle altre persone: meglio saperlo prima.

Riuscire a stabilire relazioni stabili e durature non è da tutti: bisogna avere una certa maturità ma bisogna anche essere naturalmente portati per questo tipo di approccio.

Il segno zodiacale influisce moltissimo su questo aspetto della nostra vita perché conferisce a ogni individuo delle caratteristiche che determineranno anche la natura delle sue relazioni.

I segni più inafferrabili dello zodiaco

ACQUARIO – Non giriamoci intorno: l’Acquario vuole essere libero a tutti i costi ed è anche disposto a farsi carico della solitudine che necessariamente a volte accompagna la libertà. Per questo motivo tende a legarsi il meno possibile sia alle persone che frequenta (ha tantissimi conoscenti, ma pochissimi amici veri) e anche le sue relazioni d’amore durano molto poco perché tende ad annoiarsi in fretta e anche a fuggire a gambe levate nel momento in cui un rapporto si fa serio e stabile. L’Acquario non rimane mai a lungo nello stesso posto, sia a livello geografico sia a livello mentale: nel corso della sua vita attraversa tante fasi e spesso lascia indietro le persone che hanno fatto parte della fase precedente della sua vita.

GEMELLI – Per costruire relazioni stabili è necessario sapersi assumere la responsabilità delle proprie azioni. Ebbene, il Gemelli non è in grado di farlo. Questo segno zodiacale è sempre molto superficiale, soprattutto nelle relazioni personali. Tende a interessarsi per pochissimo tempo a una persona e soltanto per passare il tempo oppure ottenere qualcosa. Quando il rapporto si fa più serio e comincia a richiedere più impegno, il Gemelli vola letteralmente via, lasciando l’altra persona con un palmo di naso e molta delusione. Costringerlo all’interno di un rapporto stabile, che sia d’amore, d’amicizia o semplicemente di lavoro, è molto, molto difficile.

SAGITTARIO – Questo segno zodiacale è la quintessenza dell’individualismo. Ambizioso, concentrato essenzialmente su se stesso e sugli obiettivi della propria vita, questo segno non riesce a dedicarsi agli altri per molo tempo e con molte energie. Per questo motivo rifugge completamente dalle relazioni che richiedono impegno perché semplicemente non ha voglia di investire tanto in qualcosa che tenderà a limitare la sua libertà di azione. Il Sagittario è infatti un viaggiatore e un esploratore, sia a livello concreto sia a livello mentale. Ha bisogno di sapersi libero di seguire tutte le strade che la vita gli mette a disposizione e di poter cogliere ogni occasione che il destino gli mette davanti. Le relazioni, in questo senso, funzionano davvero come palle al piede.