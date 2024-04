Raoul Bova e Rocio Morales, dopo anni la verità sul primo incontro

Raoul Bova e Rocio Morales raccontano la verità sul loro primo incontro: sono una delle coppie più belle dello spettacolo.

Una delle coppie più solide e belle dello spettacolo è quella formata da Raoul Bova e Rocio Morales. Stanno insieme dal 2013, si sono conosciuti quando l’attore si stava separando dalla prima moglie Chiara Giordano.

Hanno creato una bellissima famiglia, infatti hanno due figlie: Luna, nata nel 2015 e Alma, nata nel 2018. I due stanno insieme da tanti anni e sono sempre più innamorati. Non sono ancora diventati marito e moglie.

La verità sul primo incontro tra Raoul Bova e Rocio Morales: parlano i protagonisti

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Giordano, Raoul Bova ha conosciuto la sua attuale moglie, Rocio Morales, sul set del film Immaturi- Il Viaggio. Prima si era instaurato solo un rapporto professionale che poi è diventato amore.

In un’intervista a Donna Moderna, Rocio ha raccontato che sul set del film girato in Grecia, lei non parava in italiano e stava cominciato a fare l’attrice. In quella circostanza era rimasta colpita dalla professionalità e dalla serietà di Raoul che non faceva battute anzi. “Ci teneva a metterti a tuo agio, era rispettoso dei tempi, delle colleghe: questa cosa mi ha colpito”, ha spiegato l’attrice.

Inoltre, Rocio pur non sapendo bene chi fosse Raoul, aveva ovviamente capito che fosse molto bello esteticamente ma le è arrivato “ancora più forte il fatto che era un’anima bellissima”. Le parole di Raoul nella stessa intervista a Donna Moderna raccontando del loro primo incontro, sono state: “Ci si riconosce quando due anime hanno qualcosa da condividere”.

“Sul set ero come sono sempre. Perché credo nel rispetto delle donne, nell’educazione”. Ha poi raccontato che lui e Rocio si sono rivisti successivamente e che poi è arrivato qualcosa che gli ha fatto battere il cuore e che non si è fermato più. Insomma, per i due attori si è trattato di un incontro di anime, quasi voluto dal destino.

A ben vedere i due stanno insieme da tanti anni, sono felici, hanno una bella famiglia ed una bella carriera. Hanno confermato più volte il loro legame, anche pubblicamente come quando Rocio era presente in una delle serate del Festival di Sanremo del 2017 e Raoul salendo sul palco le ha detto, per celebrarne la bellezza: “Rocio, hai una stella sul vestito. E io lo so perché, perché tu sei il mio cielo”.