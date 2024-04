Greta Rossetti senza trucco e senza filtri: dopo il Grande Fratello si mostra come non aveva mai fatto

Greta Rossetti si è mostrata sui social con il viso senza trucco e senza filtri: l’ex concorrente del GF, al naturale, è ancora più bella.

Greta Rossetti è stata una protagonista della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Il suo percorso, inizialmente, si è concentrato sulla sua storia con Mirko Brunetti e sul rapporto con Perla Vatiero. Aveva infatti iniziato una relazione con il giovane, dopo Temptation Island- in cui vi aveva partecipato come tentatrice- che ha fatto tanto parlare. Nella casa del reality, dopo tanto rumore sul triangolo che per mesi è stato al centro dell’attenzione, ha avuto modo di farsi conoscere.

Il pubblico l’ha quindi seguita singolarmente e ha scoperto la sua personalità. Non a caso, è arrivata quasi alla fine del programma. Se con Perla è riuscita ad allacciare una sincera amicizia, con Mirko, invece, sembrerebbe che i rapporti si siano totalmente raffreddati. Oggi, Greta, è famosa sul piccolo schermo e la stessa notorietà la accoglie sui social, dove è seguita da migliaia di persone. Nelle ultime ore, interagendo con i follower, si è mostrata completamente senza trucco.

GF, Greta Rossetti si mostra senza trucco sui social: eccola completamente al naturale

Da quando è uscita dal Grande Fratello, Greta Rossetti ha ripreso in mano il suo canale Instagram e ha cominciato, come faceva un tempo, ad interagire con i follower. Ad oggi, dopo la sua partecipazione in veste di concorrente, il numero di persone che la seguono è cresciuto in maniera considerevole. Proprio per questo, tutti i suoi movimenti social non passano inosservati. Di recente, ha sorpreso i fan mostrandosi completamente al naturale.

Ha infatti condiviso un video in cui appare nel letto, mentre fa colazione, ed è con il viso senza trucco. Già nella casa del reality si è spesso mostrata senza un filo di make up ed aveva conquistato i telespettatori con la sua semplicità. Greta, nella storia Instagram, ha addosso soltanto un asciugamano e ha i capelli che cadono sulle spalle. Dopo aver fatto parte del Grande Fratello, è tornata alla sua vita, anche se con qualche cambiamento.

Nel programma si è infatti legata a Sergio D’Ottavi. Proprio con quest’ultimo, nelle scorse settimane, si è più volte mostrata in compagnia. I due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme, per conoscersi meglio. Non sono mancate le paparazzate dei fan, che li hanno beccati in giro, in atteggiamenti molto affettuosi. Al momento, si tratta di una bella frequentazione che potrebbe trasformarsi in una favola d’amore.