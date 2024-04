Montalbano, grande ritorno su Rai 1? L’annuncio che tutti stavano aspettando

L’ultima apparizione sul piccolo schermo del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri risale al 2021, ora i fan possono sognare.

Ormai da diverse stagioni i telespettatori incrociavano le dita, nella speranza di veder rientrare in palinsesto uno degli sceneggiati più amati. Parliamo ovviamente de Il commissario Montalbano, tratto dalla fortunata saga di romanzi di Andrea Camilleri – è scomparso il 17 luglio del 2019 a novantatré anni -, che non va in onda addirittura dal 2021, quando su Rai Uno è stato trasmesso Il metodo Catalanotti, che tra l’altro lasciò di stucco un po’ tutti.

L’ultimo romanzo firmato dallo scrittore è stato pubblicato a un anno dalla sua morte, si intitola Riccardino. E proprio sulla possibilità di trasformarlo in un appuntamento televisivo starebbe ragionando la Rai, non è escluso che gli autori siano già al lavoro sulla trasposizione per il piccolo schermo. Per quanto riguarda i fan, l’hype è schizzato immediatamente alle stelle, non vedono l’ora di riabbracciare il proprio beniamino.

Montalbano torna in televisione? L’annuncio fa gioire i fan della serie

A parlare delle mosse future della Rai per quanto riguarda le fiction originali è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, raggiunta dai microfoni della redazione di Tv, Sorrisi e Canzoni per fare il punto della situazione. Tanti i progetti in cantiere, tra questi anche il ritorno in televisione de Il commissario Montalbano; potrebbe trattarsi proprio dell’ultimo capitolo, per intenderci quello tratto dall’opera postuma di Andrea Camilleri intitolata Riccardino, uscita a un anno dalla sua morte, nel 2020.

L’ultima apparizione di Luca Zingaretti nei panni del personaggio che gli ha permesso di ottenere la definitiva consacrazione risale ormai al lontano 2021, quando su Rai Uno venne trasmesso Il metodo Catalanotti. Il suo ritorno non è più uno scenario da fantascienza, anzi si starebbe concretizzando sempre più col passare delle settimane. Gli ingredienti pare ci siano proprio tutti questa volta.

La Ammirati è sembrata abbastanza fiduciosa: “Che ne faremo dei racconti di Andrea Camilleri? Stiamo ragionando col produttore se girare un ultimo capitolo. Bisogna valutare tante cose e, tra queste, gli impegni degli attori. Io ci conto”. A questo punto bisognerà semplicemente pazientare, in attesa di nuovi aggiornamenti e anticipazioni a riguardo.