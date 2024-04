Fedez confessa tutto: ” la mia vita è cambiata…..”. Il nuovo Federico dopo l’addio a Chiara Ferragni

Fedez ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare con fierezza la sua nuova vita dopo essersi lasciato con Chiara Ferragni.

Fedez ha letteralmente cambiato vita da quando si è separato da Chiara Ferragni, nessuno se lo sarebbe mai immaginato di rivederlo così e invece è accaduto davvero.

È stato lui stesso a far vedere alcune foto e video in cui mostra la vita completamente diversa che sta conducendo. Dopo le lacrime a Belve, nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, ora è arrivato questo messaggio.

La nuova vita di Fedez dopo l’addio a Chiara Ferragni

Da quando i Ferragnez si sono separati conducono due vite molto diverse, Chiara Ferragni sembra che stia spesso con la famiglia e soltanto da qualche giorno ha iniziato a mostrare più aspetti della sua vita mondana. Fedez, invece, ha subito ripreso ad uscire con gli amici, viaggiare e partecipare a feste ed altri eventi. Per molti sembra essere un’altra persona, per altri sarebbe tornato alle abitudini che aveva prima di sposarsi.

In uno dei suoi ultimi post Fedez ha mostrato alcune immagini della sua nuova vita, da una festa dov’era presente la star hollywoodiana Annie Hathaway, al jet privato ed altri momenti esilaranti. Alle immagini ha allegato il commento: “Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita“, parole che ha preso in prestito dalla sigla della celebre serie degli anni Novanta Willy il principe di Bel-air.

Le foto hanno ricevuto moltissimi like e commenti e di fatto mostrano davvero come la sua vita sia cambiata totalmente. Quando stava con Chiara Ferragni Fedez si era molto allontanato dalla vita mondana, lui stesso in una delle puntate della serie The Ferragnez spiegava che a differenza della moglie non amava stare sempre in giro. A quanto pare la cosa si è completamente ribaltata. Adesso trascorre molto tempo in America, partecipa a molti eventi e pare proprio che abbia una grande voglia di divertirsi.

A guardare adesso i Ferragnez sembra impossibile pensare a una riconciliazione, c’è chi ci spera ma per ora – giudicando le vite di Chiara Ferragni e Fedez – sembra davvero difficile. Da vedere se con il tempo, superato il momento più duro, decideranno di riprovarci. Ad oggi sono più lontani che mai, ognuno con le sue vite e i propri interessi che non sembrano affatto essere simili.