Hai questa abitudine mentre cammini? Perché si tratta di un errore: quali sono i rischi secondo l’esperto

Hai un’abitudine particolare quando cammini? Ecco perché si tratta di un errore, quali sono i rischi secondo l’esperto.

Sono diversi gli esperti che spiegano i rischi che corrono le persone che hanno l’abitudine di camminare in questo modo: ecco cosa bisogna fare per stare meglio.

Se hai l’abitudine di camminare e fare questa cosa? Sappi che potresti avere qualche problema serio. Ormai tantissime persone lo fanno eppure la camminata è un momento importantissimo e fondamentale per ognuno di noi: ecco come puoi fare per evitare che diventi qualcosa di sbagliato.

Se fai questo quando cammini allora sei nei guai: lascia la tua cattiva abitudine

Ci troviamo in un’era in cui tutte le nostre abitudini sono profondamente cambiate, incluse quelle che abbiamo con l’ambiente che ci circonda. Un uso eccessivo di dispositivi tecnologici ha generato molte problematiche. Attenzione e postura sono sicuramente alterate da quanto ormai siamo diventati dipendenti degli smartphone.

Sono in tantissimi infatti coloro che camminano con utilizzando un telefono, ma questa abitudine è del tutto negativa per il nostro corpo: ecco perché. Innanzitutto inclinare costantemente la testa verso il basso per guardare lo smartphone può causare problemi di postura e potenziali disturbi muscolari, oltre che cefalea. Un modo di tenere la testa che inoltre incide anche sul senso di stanchezza e sulla depressione.

Diversi esperti infatti hanno lanciato l’allarme su questa abitudine. Fernando Ramos, presidente dell’Associazione spagnola dei fisioterapisti, al quotidiano El País ha spiegato che “L’oscillazione delle braccia è importante per stabilizzare il corpo e migliorare l’equilibrio laterale durante la camminata”.

Ovviamente avendo uno smartphone in mano questo non può avvenire. Il cambiamento di postura può influenzare anche il modo di camminare riducendo la stabilità comportando un uso più massiccio dei muscoli del tronco. A questo proposito è importante evidenziare anche l’aumento degli incidenti dovuto proprio a coloro che camminano sempre guardando il telefono. A rischio sono maggiormente i giovani, tra gli 11 e i 20 anni, che proprio non riescono a fare a meno di questa abitudine.

La posizione di camminare con la testa inclinata inoltre causa affaticamento degli occhi, come afferma Pilar Serra, professoressa di fisioterapia all’Università di Valencia, in Spagna. E’ più difficile infatti mettere a fuoco il telefono per la distanza. Dal punto di vista emotivo inoltre utilizzare un telefono mentre si cammina influenza negativamente il livello di stress perché si chiede al nostro corpo di fare per molto tempo più cose contemporaneamente. Al contrario, camminare senza distrazioni, aumenta il livello di dopamina e migliora il benessere mentale.