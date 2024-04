Uomini e Donne, nuova delusione per Asmaa: la frequentazione finisce male

Uomini e Donne: nuova delusione per Asmaa? La frequentazione è finita male. Come ha reagito la dama del Trono Over.

Uomini e Donne è il talk sui sentimenti più famoso della televisione italiana. La prima puntata del format è andata in onda circa un ventennio fa e da quel momento i telespettatori sono letteralmente impazziti per il programma. Giorno dopo giorno attendono infatti con trepidante attesa la messa in onda dei nuovi appuntamenti per scoprire come procedono le questioni di cuore dei cavalieri e delle dame.

Sono infatti soprattutto le vicende dei beniamini del parterre maschile e femminile a tenere alta l’attenzione dei fan. Per questo quotidianamente in tantissimi si riversano sul web per scorgere delle anticipazioni. Stando a quanto si apprende nel corso dei prossimi appuntamenti ci saranno delle succulenti novità, buone notizie per alcuni mentre per altri niente di nuovo.

Trono Over, Asmaa non ha trovato l’amore, finita anche questa conoscenza

Asmaa è una delle dame più chiacchierate ed apprezzate del trono over. Giunta negli studi Elios qualche mese fa si è messa in gioco provando a conoscere alcuni cavalieri, ma con nessuno di essi è sbocciata una relazione. Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, per lei non ci saranno sviluppi con Cristiano, la dama ha infatti provato a mettersi in gioco conoscendolo meglio, ma avrebbero litigato e lei avrebbe deciso di chiudere.

I suoi fan hanno appreso la notizia con dispiacere. Speravano infatti che questa volta ci fosse il lieto fine e che avesse incontrato una persona in grado di donarle serenità, che potesse nascere una relazione. Purtroppo non è stato così. Le anticipazioni delle prossime puntate segnalano poi delle novità anche al trono di Ida Platano.

La tronista è in alto mare, sono giunte delle segnalazioni e non sa come gestire la situazione. Il suo trono è dunque a rischio? Se lo domandano in tantissimi, i telespettatori a lei più affezionati temono infatti che possa andar via senza compiere una scelta poiché sia il rapporto con Mario sia con Pierpaolo vacilla. Ida sta attraversando una crisi profonda, dinanzi all’ennesima segnalazione giunta sul conto di Mario ha provato un forte dispiacere, inoltre anche la situazione con l’altro corteggiatore è precipitata. Si apprende infatti che Pierpaolo avrebbe lasciato il dating e, che Ida sarebbe rimasta a corto di pretendenti. Per comprendere dunque cosa accadrà non resta che attendere le prossime.