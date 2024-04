Lorella Boccia, la foto in dolce attesa è dolcissima: “Non me ne libererò mai”

Lorella Boccia è dolcissima e quando si mostra nella sua versione “mamma” mette in luce tutto il suo lato tenero: eccola.

La meravigliosa conduttrice si è mostrata in tutto il suo splendore, la foto che la ritrae fa emergere ricordi dal passato: eccola dolcissima e poi con quella dedica che spiazza tutti: “Non me ne libererà mai”.

Lorella Boccia si è mostrata in tutta la sua fenomenale bellezza mettendo in mostra il suo corpo, ma facendo emergere anche il suo lato più dolce: quello di mamma. La conduttrice e ballerina ha infatti parlato della sua gravidanza mostrando uno scatto in cui non si può che notare quanto sia meravigliosa: eccola.

Lorella Boccia e l’allenamento, i fan notano il dettaglio: la sua dolcezza di mamma emerge sempre, ecco cosa ha mostrato

L’ex ballerina d Amici non ha mai nascosto la gioia di diventare mamma infatti oggi ha una bambina meravigliosa, Luce Althea, nata dal matrimonio con Nicola Presta, il figlio dell’agente dei vip, Lucio Presta. La conduttrice però nonostante i momenti di difficoltà, si occupa con gioia immensa della figlia a tempo pieno, senza però dimenticare il suo lavoro e soprattutto i suoi allenamenti.

Proprio in merito a queste sue due passioni ha pubblicato una foto di un suo allenamento in palestra con un outfit dolcissimo. La Boccia indossava infatti dei leggings di taglia L e ha scritto che non se ne libererà mai anche se le vanno larghi. Il motivo? Gli stessi leggings, come ha mostrato in un’altra storia su Instagram, li indossava durante la gravidanza.

Una mamma dolcissima che non manca mai occasione di mostrare i suoi momenti accanto alla figlia, e di far vedere ai followers quanto la piccolina sia meravigliosa. Proprio recentemente su Instagram si è sfogata parlando di qualcosa che tocca un po’ tutte le mamme lavoratrici.

“È una giornata particolare. Da oggi trascorrerò alcune ore lontana da Luce. Sono tranquilla perché c’è una persona di fiducia con lei, quindi non è questo il punto. Il punto è che non credevo che sarebbe stata emotivamente così dura ‘ricominciare’, anche se sono molto felice di rimettere le mani ad un nuovo progetto” scrive in una storia su Instagram.

Poi mostra il suo volto in lacrime e aggiunge: “Milioni di mamme ricominciano praticamente subito per necessità in base al tipo di lavoro che fanno e, credetemi, solo adesso capisco quanto siete/siamo forti!” Insomma per una mamma ritornare a lavorare e a dedicarsi alla sua vita non è mai semplice”