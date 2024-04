Anticipazioni Beautiful: il destino di tutti nelle mani di Deacon, lo spoiler che gela tutti

Beautiful, le anticipazioni delle puntate americane: la scoperta sconvolgente di Deacon Sharpe cambierà tutto.

Da quando è tornato a Los Angeles è stato sempre al centro della trama della soap. Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in America, però, Deacon Sharpe avrà un ruolo ancora più importante in una delle dinamiche più accese della serie. I telespettatori italiani lo hanno appena visto alle prese con la fuga di Sheila Carter, che è riuscita (ancora una volta) ad evitare la prigione e a far perdere le sue tracce. Ma non per molto.

Ben presto la perfida rossa riapparirà nella vita dei suoi nemici e anche in quella di Deacon, che sarà per lei un complice in diverse occasioni. Fin quando, a gran sorpresa, Sheila morirà dopo essere stata colpita al cuore dalla sua rivale per eccellenza, Steffy Forrester, che non farà altro che difendersi da un attacco della nemica, piombata in casa sua in piena notte. Dopo diverse morti apparenti, questo sarà l’addio definitivo di Sheila Carter? La risposta a questa domanda la troverà propro Deacon, che inizierà della personali indagini che lo condurranno ad una verità sconvolgente. In seguito le anticipazioni provenienti dagli USA.

Beautiful spoiler, Deacon sconvolto: la verità sulla morte di Sheila

Sheila Carter potrebbe essere ancora viva o almeno è quello di cui Deacon Sharpe è sicuro. Nonostante il suo corpo sia stato cremato, il padre di Hope è convinto che il cadavere non appartenesse davvero alla donna e ha un motivo ben preciso per crederlo: il piede del cadavere aveva dieci dita e non nove. Un dettaglio che ha allarmato immediatamente Sharpe, che non ha perso tempo a cercare nuovi indizi e tracce per scoprire la verità. Indizi che troverà nel cellulare della presunta vittima.

Deacon troverà dei messaggi compromettenti con una certa Sugar, nei quali Sheila invitava la donna a lasciarla in pace. Chi è Sugar e che ruolo ha avuto nella vicenda? A togliere alcuni dubbi a Sharpe ci penserà Lauren Finmore, sua ex moglie e una delle vittime preferite di Sheila. La donna, giunta a Los Angeles in visita ad Eric, confermerà di conoscere Sugar, una delle alleate storiche di Sheila. Una donna talmente legata alla Carter da essere disposta a sottoporsi a diversi interventi di chirurgia estetica per diventare la sua sosia e sostituirsi a lei quando necessario.

Nella mente di Deacon si accenderà una lampadina: il cadavere cremato non apparteneva a Sheila ma a Sugar e la Carter, quindi, è ancora viva. Quanto è successo, però, è stato un piano ideato proprio dalla Carter o la donna è vittima di una trappola ed è attualmente in pericolo? Questi i dubbi di Sharpe, che nelle prossime puntate della soap continuerà le sue ricerche per scoprire dove si trova la sua Sheila e cosa è successo davvero.