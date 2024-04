Sei sicuro di lavare bene i denti? Se fai anche tu questo gesto stai commettendo un grave errore

C’è un errore che tutti commettono quando lavano i denti, che può costare tantissimo alla propria igiene orale: a cosa fare attenzione.

Curare la propria igiene orale, si sa, è davvero molto importante. Soprattutto se si ha intenzione di evitare brutti inconvenienti in futuro o di andare incontro a situazioni irrisolvibili, prestare attenzione alla cura dei denti nel modo più corretto possibile non deve essere assolutamente preso sottogamba.

Tra le azioni che tutti compiamo giorno per giorno, lavarsi i denti è sicuramente tra le più comuni. C’è chi preferisce farlo solo la mattina o la sera e chi, invece, ben tre volte al giorno, questo è vero. Tutto sommato, però, nessuno non può fare a meno di rinfrescarsi la bocca subito dopo essersi alzato dal letto. O, addirittura, poco prima di andare a dormire. Tuttavia, quello che in pochissimi sanno è una ‘cattiva’ abitudine che sarebbe meglio evitare.

Per quanto rimuovere il cibo tra i denti e curare la propria igiene orale non sia affatto un’azione complicata, c’è un errore che tutti inconsapevolmente commettono, che – secondo i migliori dentisti ed esperti – deve essere completamente cancellata dalla propria routine.

Attenzione a questo gesto quando lavi i denti: potresti essere davvero a rischio

Lavarsi i denti, è tra le azioni più meccaniche e semplici che tutti compiono dalla mattina alla sera, ma che – come dicevamo – può nascondere delle insidie da non sottovalutare affatto. Appurato che bisognerebbe provvedere alla propria igiene orale appena svegli, così da rimuovere tutti la placca i batteri accumulati durante la notte, è da sottolineare un errore che tutti commettono, ma che sarebbe meglio evitare di compiere.

I migliori dentisti ed odontoiatri, infatti, consigliano di non passare assolutamente lo spazzolino sotto l’acqua poco prima di applicarsi sopra il dentifricio perché si potrebbe ottenere l’effetto completamente opposto da quello desiderato. In particolare, da quanto informa la BBC, sembrerebbe che il passaggio sotto l’acqua – sia prima che dopo l’applicazione del dentifricio – potrebbe indebolire completamente le setole del proprio spazzolino, rendendone inefficace la pulizia.

Da qui, quindi, ne deriva un’unica considerazione: il metodo più giusto e corretto per lavarsi i denti correttamente è quello di utilizzare lo spazzolino completamente a secco così da rimuovere facilmente la placca e il tartaro accumulato durante la notte. In questo modo, inoltre, si combatte anche un’altra problematica comunissima: l’alitosi.

di Martina Petrillo