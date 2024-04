Un Clandestino, anticipazioni 30 aprile: la vera storia di Luca Travaglia esce allo allo scoperto

Cosa accadrà a Luca Travaglia protagonista de Il Clandestino? Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi che andranno in onda il 30 aprile 2024.

Cambio di programmazione per Il Clandestino. La nuova fiction con protagonista Edoardo Leo, sta conquistando il pubblico con la sua trama. Le prime tre puntate hanno infatti vinto la serata degli ascolti contro l’Isola dei Famosi ma il 29 aprile si festeggia la giornata della danza e la Rai ha deciso di mandare in onda un programma di Roberto Bolle. La quarta puntata de Il Clandestino è stata quindi posticipata a martedì 30 aprile sempre in prima serata. Su Canale 5 quel giorno sarà trasmessa la partita di Champions league tra Bayern Monaco-Real Madrid.

Nei prossimi episodi de Il Clandestino, sempre grazie ai dei flashback che ci portano indietro nel tempo, scopriremo cosa è accaduto qualche mese prima dell’attentato terroristico in un’ambasciata. Luca Travaglia era sempre più innamorato di Khadija alla quale aveva chiesto di sposarlo e con cui sognava di avere una famiglia. L’ex ispettore capo dell’anti terrorismo, dopo aver lasciato il lavoro, vive ora in un monolocale e ha aperto una piccola agenzia investigativa insieme a Palitha, un meccanico cingalese molto simpatico interpretato dall’attore Hassani Shapi.

Il Clandestino, anticipazioni dei due episodi in onda il 30 aprile

Ma cosa accadrà nei prossimi due episodi de Il Clandestino? Il protagonista si sta lasciando andare e sta vivendo una storia d’amore segreta con Carolina, sposata, e perseguitata da un uomo che la segue e la fotografa. Intanto Bonetti, suo fidato collaboratore che ha perso l’uso delle gambe in seguito all’attentato, scopre che a pagare le sue cure c’è proprio Luca Travaglia. L’ex ispettore capo vuole in questo modo espiare le sue colpe per non essere riuscito a capire che la sua compagna era coinvolta nel piano.

Il primo episodio che andrà in onda il 30 aprile si intitola ‘Un’insospettata verità’ e vedrà l’agenzia investigativa dover indagare su una ragazza scomparsa. Il fidanzato della giovane è preoccupato perché la sua ragazza non si trova e Travaglia indagherà per scoprire cosa c’è dietro. All’università, dove la ragazza lavorava, scoprirà una verità insospettabile.

Il secondo episodio de Il Clandestino invece si chiama ‘Luca e Palitha infiltrati’. I due investigatori sono sulle tracce di un muratore scomparso e decidono di infiltrarsi in un cantiere di Milano per scoprire qualcosa in più sulla sua vita e fare domande ai colleghi. Intanto la storia d’amore tra Luca e Carolina viene scoperta.