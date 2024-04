Problemi nello spogliatoio per la Juventus: bloccato il rinnovo di un giocatore importante

Si blocca il rinnovo per un giocatore importantissimo della Juventus: cosa succede nello spogliatoio bianconero?

La stagione della Juventus è iniziata in un modo del tutto diverso da come sta finendo: quello che sembrava essere un anno di rinascita, con i bianconeri nuovamente al vertice a lottare per il titolo, alla fine è diventato un periodo transitorio verso l’inizio di un nuovo ciclo.

Al momento, la qualificazione alla prossima Champions League non sembra essere in discussione e la finale di Coppa Italia è stata raggiunta, ma il rendimento in calo di questi ultimi mesi ha messo in discussione (e non poco) la panchina di Allegri. Ad oggi, l’ipotesi più probabile sembra un addio tra il club di Torino e l’allenatore toscano a fine stagione, con l’ipotesi Thiago Motta che prende sempre più piede.

La prossima sarà una stagione di sicura rifondazione per la Juventus, che potrebbe perdere anche un giocatore importantissimo: il rinnovo sembra allontanarsi sempre di più e questo potrebbe essere l’indizio di una futura cessione.

Calciomercato Juventus, il rinnovo del top player sembra essere sempre più lontano

Max Allegri sembra non essere l’unico prossimo a salutare la Juventus la prossima estate. Mentre si susseguono le voci di mercato su Chiesa, infatti, sembra allontanarsi sempre di più il rinnovo di contratto di Weston McKennie, che attualmente ha un accordo in scadenza nel giugno del 2025 Il centrocampista americano, stando a quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe rispedito al mittente l’attuale proposta di prolungamento di contratto fino al 2027, con ingaggio di 2,5 milioni lordi l’anno.

McKennie vorrebbe un contratto da top di centrocampo e titolare della Juventus e dunque sembra non essere soddisfatto della proposta recapitata dal club bianconero. Ogni discorso sembra, ad oggi, rimandato alla fine del campionato: il cambio in panchina e le nuove strategie scelte potrebbero cambiare l’attuale scenario e spingere la Juventus a puntare forte sul centrocampista americano, ma al momento sembra che il matrimonio tra McKennie e i colori bianconeri non sia destinato a prolungarsi.

Qualora McKennie decidesse di non rinnovare potrebbero aprirsi per lui, concretamente, le porte per un trasferimento; nei prossimi mesi avremo sicuramente modo di saperne di più, con tanti club che restano alla finestra per un eventuale acquisto del calciatore. Tra mercato e campo, il futuro della nuova Juventus è ancora tutto da scrivere.