Bordighera, spedisci la letterina a Babbo Natale

Per gli eventi più interessanti e simpatici legati alla Riviera Ligure ci rechiamo a Bordighera. Qui si svolgerà oggi, 13 dicembre 2023, un incontro per permettere ai bambini di spedire la lettera a Babbo Natale.

Il Santo Natale si avvicina e con questo anche la possibilità per milioni di bambini di sognare. Proprio nella notte tra il 24 e il 25 dicembre infatti il simpatico uomo vestito di rosso consegna, per tradizione, i regali a chi è stato buono.

L’evento sarà prolungato fino al 24 dicembre e si svolgerà nel pieno centro storico della città dove si potrà spedire la letterina attraverso una magica buca delle lettere. Mittente sarà Babbo Natale al Polo Nord, con dentro alle buste delle lettere tutti i sogni dei bambini.

In questo periodo infatti arriva il momento di esprimere i propri desideri, di scrivere su un pezzo di carta quello che speriamo di trovare sotto l’albero. Un’esperienza unica che i genitori potranno condividere insieme ai loro bambini in un momento che permetterà anche a loro di tornare per un attimo piccini.

Bordighera, lo splendido comune ligure

Il comune di Bordighera si trova in provincia di Imperia in Liguria e conta poco più di 10mila abitanti. Sorge sul mare e vive di uno splendido scenario che, come in tutta la regione, associa ad acque cristalline le vicine montagne. Situato a ovest della Riviera di Ponente si estende per poco più di 10 chilometri quadrati e sorge a 5 metri sul livello del mare. L’istituzione di questo comune è anche abbastanza recente, con data di fondazione nel 1861.

Nonostante la, diciamo, recente fondazione, questo splendido luogo ha costruito una splendida storia. Edmondo De Amicis parlava di questo posto come di poche case ammucchiate sopra un’altura in grado di andare a formare un labirinto di vicoli tra salite e discese. Un luogo dove nell’antichità i Saraceni avevano eretto una fortezza che si può ammirare ancora oggi.

In questo splendido contorno, quasi favolistico, troviamo la straordinaria voglia di regalare sempre eventi nuovi. E il centro antico del comune permetterà anche ai bambini di potersi godere giornate insieme ai loro genitori e in più di poter consegnare la letterina a Babbo Natale sperando davvero che il Natale possa regalare loro ciò di cui hanno bisogno. Vedremo se l’affluenza sarà importante, ma questo evento si ripete ogni anno sempre con buona risposta anche da parte degli abitanti dei comuni limitrofi.