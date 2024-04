Qui sono solo due adolescenti: oggi sono due giovani donne bellissime e irriconoscibili

Apparentemente queste due ragazzine in foto potrebbero sembrare solo due adolescenti amiche tra loro, oggi sono famosissime.



Essere legate da un rapporto di amicizia quando si è ragazzine e si hanno età similari può sembrare piuttosto semplice, magari perché si vive vicino o si frequenta un corso di studi similare, ma non è detto che poi questo legame sia destinato a durare nel tempo. A volte questo può accadere quando si prendono scelte di vita differenti o perché le famiglie decidano di trasferirsi, non necessariamente per litigi veri e propri.

In pochi però potrebbero immaginare che queste due adolescenti che sembrano avere anche dei tratti somatici simili tra loro sarebbero poi diventate famose. Forse allora avevano tanti sogni nel cuore, ma non potevano certamente sapere se sarebbero diventati realtà, come poi è effettivamente avvenuto.

Hai capito chi sono queste due adolescenti? Le conosci sicuramente

Non è sempre così semplice riconoscere due adolescenti che sono poi diventate adulte, una volta cresciute infatti potrebbero essere cambiate o, magari, anche essere ricorse alla chirurgia estetica così da risultare diverse o da avere migliorato alcuni difetti. È il caso certamente di una delle due giovani, anche se poi tutto sommato non è poi così impossibile capire di chi si tratta.

Oggi entrambe hanno avuto modo di condividere un’esperienza che resterà loro nel cuore, anche se con vesti differenti, il “Grande Fratello“. Si tratta infatti di Greta Rossetti e Rebecca Staffelli, che sono state concorrente e opinionista (in realtà lei aveva il compito di leggere i messaggi dei telespettatori) nell’ultima edizione del reality. Evidentemente, come si può dedurre dallo scatto pubblicato dall’ex tentatrice, le due erano amiche già quando erano molto più piccole.

Entrambe già all’epoca non disdegnavano l’idea di mostrarsi con sguardo ammiccante, anche se poteva sembrare difficile ipotizzare che quello sarebbe diventato il loro lavoro. Entrambe infatti sono influencer, anche se la prima lo era già prima di entrare nella ‘Casa’, mentre la seconda affianca a questo anche un ruolo da conduttrice radiofonica.

Fino ad ora nessuna delle due aveva parlato di questa conoscenza che risaliva a diverso tempo prima, anche se la figlia di Valerio Staffelli sembrava avere le idee chiare sul carattere di Greta per motivi che oggi ci sono chiari. Emblematiche erano state le sue parole prima che l’altra varcasse la porta rossa: “Credo che Greta abbia tanta voglia di far conoscere chi è veramente, per ora l’abbiamo conosciuta solo come fidanzata di Mirko. Ci sono fazioni, persone che sostengono Greta, altre che vorrebbero di nuovo insieme Perla e Mirko. Non vedo l’ora di vedere la faccia di Mirko, potrebbe cambiare tutto” – aveva detto a ‘Chi’.

Ed effettivamente tutto è cambiato, Mirko è tornato con Perla, mentre lei grazie alla trasmissione ha conosciuto e si è innamorata di Sergio D’Ottavi.