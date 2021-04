La società AIGA spa di Ventimiglia comunica che dal primo gennaio 2021 il servizio di gestione integrata delle acque della città è di competenza del nuovo gestore, società RIVIERACQUA SCPA. Per quanto riguarda il sistema di bollettazione delle utenze si ricorda che le domiciliazioni bancarie con AIGA NON sono più attive. Pertanto è necessario che tutti gli utenti interessati a tale servizio si rechino nuovamente nella propria banca per eseguire una nuova domiciliazione. Nella prima bolletta emessa in questi giorni dalla società Rivieracqua, gli utenti troveranno il tagliandino con i codici necessari da fornire alla propria banca. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email a info@rivieracqua.it

