La nuova dieta che promette risultati in poche settimane: la amano anche le star

Vuoi perdere peso in poche settimane e raggiungere ottimi risultati? Ecco la dieta che amano le star e che funziona davvero.

Si tratta di una dieta che in molti hanno provato e che ha numerosi benefici su tutto l’organismo. Non solo permette di perdere peso, ma consente anche di migliorare le funzioni vitali e rimanere giovani più a lungo: ecco di cosa si tratta e perché le star la adorano.

Hai già fatto mille diete e seguito diversi regimi alimentari, ma i risultati non arrivano e non riesci a perdere peso. Allora forse è il caso di dare un’occhiata a questa dieta, amatissima dalle star, che consente a tutti di poter dimagrire in poco tempo. Recuperi energie e sicuramente riesci a dimagrire come tanto desideri: ecco di cosa si tratta.

Dieta del digiuno intermittente: come fare per perdere peso in poche settimane

È diventata sempre più popolare, soprattutto tra i vip, la dieta del digiuno intermittente. Si tratta di un approccio all’alimentazione che comporta un’astensione, o limitata o drastica, dall’assunzione del cibo per un determinato arco temporale. L’obiettivo di questa dieta non è solo quello di dimagrire, ma anche di migliorare alcuni parametri metabolici.

Il digiuno può essere impostato in vari modi, a seconda delle proprie esigenze, ma quello più utilizzato è chiamato 16:8 ovvero il digiuno per 16 ore a fronte delle 8 in cui invece si può mangiare. Alla base di questa dieta vi è la necessità di creare un bilancio calorico negativo ovvero di assumere meno calorie di quelle che occorrono. Vediamo come funziona.

Il digiuno intermittente chiaramente non prevede che nelle ore in cui si può mangiare si possano consumare tutti i cibi. Durante le 8 ore infatti si deve mangiare in modo equilibrato seguendo un sistema nutrizionale ipocalorico. Ovviamente dopo un lungo periodo di digiuno il corpo avrà più fame, ma bisogna controllare l’appetito e mangiare quindi in modo sano.

Basta prediligere quindi carni magre, preferendo il pesce, le uova, il pollo e il coniglio e la ricotta light, verdure e frutta poco calorica e ricca di acqua e ovviamente bere tanta acqua. Da preferire ad esempio broccoli, cavoli, zucchine, verdure a foglia. I cereali meglio se integrali o al grano saraceno. Molto bene i legumi, i grassi buoni come l’olio extravergine e la frutta secca come noci, mandole, nocciole. Nelle ore di digiuno invece sono concesse solo bevande, come acqua, tisane, tè, ovviamente senza zucchero.

I miglioramenti, per chi segue questo approccio alimentare, non sono solo a livello del dimagrimento, ma riguardano diversi aspetti. Sul piano salutistico infatti migliora il metabolismo, quindi anche glicemia, colesterolo, pressione, e si ha anche un miglioramento generico dell’organismo grazie all’effetto anti-age che questa dieta genera. Anche se non ci sono controindicazioni nel seguire questa dieta è sempre consigliato farsi guidare da un medico esperto in nutrizione.