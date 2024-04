Brufoli all’interno del naso? Che ne pensano gli esperti: da cosa potrebbero dipendere e perché fare attenzione

Può capitare di avere brufoli che si sviluppano all’interno del naso. Ecco cosa dicono gli esperti e quali sono le cause.

I brufoli possono essere molto fastidiosi e a farci preoccupare per il nostro aspetto. Ma cosa succede quando si formano all’interno del naso? Ecco il parere degli esperti a questo riguardo.

I brufoli sono manifestazioni dermatologiche per cui si creano delle rilievi sulla pelle di colore rosso contenenti pus, siero o sebo. Si formano sul viso, sul collo, ma anche sul torace o schiena. Ce ne sono di diversi tipi. Quelli non infiammatori sono chiusi, si formano in corrispondenza degli sbocchi dei peli. Sono neri o di colore marrone scuro. Quelli infiammatori sono simili a pustole, di colore rosso. Sono molli e presentano una punta bianca causata dal pus. Bisogna resistere alla tentazione di schiacciarli perché così facendo si rischia di aggravare l’infezione o aumentare la probabilità di avere cicatrici permanenti.

Quando si è giovani le cause possono annoverarsi negli ormoni, mentre invece in età più avanzata a incidere può essere lo stress. I brufoli possono causare disagi a livello fisico e psicologico. A volte possono causare anche bruciore o dolore. Si possono prevenire in qualche modo? Innanzitutto non usando detergenti schiumogeni ed evitando di spalmare su viso e corpo delle creme. Ma cosa succede quando si formano all’interno del naso? Ecco tutti i dettagli.

Brufoli nel naso: è solo colpa delle allergie?

I brufoli, come accennato, possono tormentare diverse aree del nostro corpo. Quando si manifestano nel naso però bisogna fare un po’ più di attenzione.

Le dermatologhe Marisa Garshick e Karan Lal spiegano come mai si verifica questo fenomeno. Può trattarsi di un’infiammazione dei follicoli piliferi del naso, di pori ostruiti, di un’infezione batterica. Altre ipotesi sono: un’irritazione dovuta all’abitudine di mettere le dita nel naso, oppure strofinare il naso in modo troppo aggressivo o ancora la causa potrebbe essere una ceretta. Ci sono poi casi diversi come polipi o escrescenze benigne che si manifestano nelle persone che soffrono di allergie, hanno setti deviati o altri problemi cronici al naso.

Quando insorgono in forma lieve o isolata di solito se ne vanno da soli in breve tempo. Se invece dopo un po’ di tempo non guarisce sarebbe bene rivolgersi a un dermatologo. Per eliminarli occorre effettuare un’attenta pulizia del viso due volte al giorno, mattino e sera usando detergenti delicati. In questo modo ci si libererà delle impurità senza alterare l’equilibrio della pelle.