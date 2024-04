Nuova truffa telefonica, se ti arriva questo SMS non rispondere o finisci nei guai: “Prendono tutto”

Attenzione a questa nuova truffa telefonica tramite messaggio, è molto semplice cadere in trappola. Come funziona e come difendersi.

Le truffe, in particolare quelle online, sono molto pericolose, perché studiate ad hoc per far cadere facilmente gli utenti nella trappola.

Non è facile prevedere come si svolgerà una truffa, ma ci sono dei dettagli praticamente lampanti che possono aiutare a smascherarla. Sono diversi gli utenti che ogni giorno cadono in questo genere di trappole e purtroppo non sono neanche poche. Quando si riceve un messaggio o una mail da mittente sconosciuto, è bene osservare i dettagli, informarsi e non compiere nessuna azione, soprattutto se ci sono i termini per un qualcosa di sospetto.

È molto importante, inoltre, informarsi su questo tema, perché purtroppo di truffe ce ne sono diverse. Di solito i truffatori si servono di questi escamotage per sottrarre dati personali agli utenti, ingannati con determinate tecniche, per poi arrivare anche a portare loro via, denaro. Una delle ultime truffe messe in pratica, riguarda le truffe via SMS.

Truffa telefonica, attenzione a questo messaggio: così ti portano via tutto

L’attenzione verso i dettagli non deve mai mancare, soprattutto se arrivano sul cellulare dei messaggi molto strani.

Ne è l’esempio questa truffa telefonica, indirizzata ai genitori. Giunge un messaggio sul cellulare, in cui c’è scritto: «Mamma e papà…. ho rotto il telefono, ho perso il cellulare, ti scrivo da un numero che non è mio». Apparentemente, può sembrare un messaggio comune da parte di un figlio al proprio genitore, per farsi aiutare. In realtà, nasconde un inganno. Di solito, in questi messaggi, infatti, i truffatori rimandano a un link in cui c’è una richiesta di denaro, e bisogna compilare un form per inviarlo.

Ci sono istruzioni ben precise da seguire, e di solito si sfrutta l’emotività del soggetto, andando a colpirlo, come in questo caso, in una possibile richiesta di aiuto da parte di un figlio. Sono truffe ben orchestrate a cui prestare attenzione. Tuttavia, ci sono dei metodi per non cadere in trappola.

La cosa migliore da fare è sempre non rispondere ai messaggi che possono essere sospetti e che contengono link strani. Per essere più tranquilli, è bene eliminare il messaggio e segnalare come spam il numero da cui è partita la chat. Non cliccare per nessun motivo sui link che si ricevono, non dare dati personali né credenziali di alcun genere.