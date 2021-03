Prestigioso riconoscimento per il tennistavolo ligure Carlo Borella; nel corso della prima riunione del Consiglio Nazionale è stato confermato all’unanimità Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Tennistavolo; incarico già ricoperto nel quadriennio precedente 2016-2021. Carlo Borella è al suo quarto mandato in Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Tennistavolo.

