Damiano dei Maneskin, arriva la scelta drastica dopo anni: duro colpo per i fan

Il cantante dei Maneskin è riapparso dopo mesi di silenzio. Cambia ancora una volta tutto, ma la scelta drastica non piace ai fan.

Damiano David ha passato un momento particolare della sua vita, impossibile negarlo. La grande fama dei Maneskin ha cambiato letteralmente la vita a questi quattro ragazzi, in particolare a Damiano e Victoria. Il cantante ha poi subito lo strappo della fine della lunga relazione con Giorgia Soleri, e da lì, soprattutto dal grande polverone che si alzò dopo che la notizia diventò pubblica, ha scelto di ritirarsi a vita privata, allontanandosi dai social (e probabilmente anche dall’Italia).

Per rivederlo c’è servito il nuovo spot pubblicitario di Maserati, di cui Damiano è diventato il protagonista, ma per il resto è letteralmente sparito dai social network. È chiaro che questo allontanamento sia dovuto a una sorta di contrappasso: la tanta fama ha i pro e i contro, sembra quasi che per raggiungere le alte vette ci sia sempre lo scotto da pagare, la perdita della privacy.

Damiano dei Maneskin torna sui social network dopo un periodo di sparizioni: la scelta drastica è stata notata da tutti

Lo cantava anche Michael Jackson in un pezzo molto famoso: “I need my privacy” recitava il ritornello, spiegando quanto la popolarità gli avesse tolto la quiete. L’allontanamento dai social potrebbe quindi essere un modo per acquietare la situazione, sperando che le persone pian piano si dimentichino di lui, almeno per un po’.

Probabilmente l’intento è riuscito, perché per mesi i giornali non hanno proposto notizie su di lui, se non legate alla musica. Proprio in questi giorni ha deciso di tornare con un carosello su Instagram. Lo scorrimento di foto ha mostrato un po’ di vita privata di questi giorni: sono presenti gatti, sala giochi, e villette a schiera con insegne in inglese che fanno immaginare non sia stato in Italia per un lungo periodo.

Foto senza molto senso, che adesso vanno di moda: lunghi caroselli con scatti all’apparenza poco interessanti, ma uno in particolare ha scatenato non poco clamore. Damiano ha infatti mostrato un nuovo look: ha tagliato la barba, e lasciato crescere i baffi e i capelli. Potrebbe diventare una nuova icona di stile.

La maggior parte dei commenti al carosello Instagram si riferiscono infatti ai suoi baffi: alcune fan page lo esaltano, tanti altri utenti invece hanno mostrato un pollice in giù per il nuovo stile. È evidente che questa vita cambiata in così poco tempo abbia anche portato ulteriori cambiamenti in lui, così come nell’estetica. Avrà segnato un nuovo ritorno sui social o si tratterà di un solo caso sporadico?