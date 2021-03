In un anno molto difficile per tutte le manifestazioni, soprattutto per quelle Internazionali, in occasione dell’International Italian Dragon Cup, sponsorizzata ormai tradizionalmente dalla Paul&Shark, molti atleti di diverse nazioni hanno scelto di recarsi nella Riviera di Ponente per disputare questo ormai tradizionale appuntamento.

Svizzeri, Tedeschi, Russi, Francesi, Svedesi e addirittura un equipaggio Australiano, oltre ovviamente gli italiani, scenderanno in acqua per disputare le prime regate Giovedi 25 marzo.

Altissimo il livello di partecipazione: dai Russi Samokhin e Loginov, già vincitori di un Campionato Mondiale, ai nostri Diego Negri e, l’esordiente nella classe, Tommaso Chieffi, solo per fare alcuni esempi tra i tantissimi Campioni che regateranno con questa elegantissima barca che da più di 90 anni attira i grandi nomi della vela mondiale. Tra i volti noti anche il Presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli, coadiuvato da un gruppo internazionale.

Saranno quattro giornate di regate intense alle quali, per la prima volta, non seguiranno momenti “social”: tuttavia lo Yacht Club Sanremo ha previsto delle sorprese per i partecipanti ogni giorno. Domenica 28 Marzo, al termine delle regate, avrà luogo la premiazione presso lo Yacht Club Sanremo.

I Dragoni torneranno a Sanremo ad Ottobre per il Gran Prix, una delle quattro regate al mondo che costituiscono il massimo livello di competizione di questa bellissima classe.