Scontro frontale tra due tir nel pomeriggio sull’A10. Uno dei due conducenti è morto, l’altro è rimasto ferito. Uno dei due mezzi ha sbandato e ha invaso la carreggiata opposta tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito andando a scontrarsi con l’altro automezzo che proveniva in senso contrario. L’impatto ha fatto rovesciare uno dei due mezzi ed ora entrambe le carreggiate sono bloccate. Lunghe code si sono formate in in direzione Francia e in direzione Genova.

