Jasmine Carrisi, il look casual mette in evidenza il fisico scolpito: spettacolo vero

Jasmine Carrisi ha sorpreso i follower sfoggiando un look super casual: nella foto social mette in mostra il suo bellissimo aspetto.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e proprio come i suoi genitori, ha deciso di lanciarsi nello spettacolo. Da qualche anno ha debuttato nel mondo della musica e le sue canzoni stanno ricevendo numerosi apprezzamenti. Di recente è stata ospite in studio a La volta Buona di Caterina Balivo, dove ha avuto modo di parlare della sua vita e soprattutto dell’importanza del suo cognome.

Ha infatti raccontato di essere spesso vittima di pregiudizi, da parte di persone che le danno della ‘raccomandata’: “Dovrebbero capire che non possono farmi una croce se ho anche io la passione per la musica e ho un cognome importante”. Jasmine- come lei stessa ha detto- è consapevole del fatto che il suo cognome le abbia dato visibilità, quella che oggi possiede anche sui social, ma è comunque riuscita ad emergere da sola. Su Instagram, dove per fortuna tantissimi fan le dimostrano un affetto sincero, è molto attiva. Ed è proprio qui che, nelle ultime ore, ha sorpreso i follower pubblicando uno scatto del suo look.

Jasmine Carrisi è bellissima con il look super casual: la foto ha conquistato i follower

Jasmine Carrisi, negli ultimi anni, è riuscita a farsi conoscere e apprezzare nel mondo della musica. In televisione è stata protagonista, insieme a papà Al Bano, dell’edizione del 2020 di The Voice Senior, dove ha vestito i panni di coach. Oggi, essendo famosa, è seguitissima sui social, dove interagisce con i fan pubblicando immagini e storie della sua quotidianità. Nelle ultime ore ha condiviso una foto in particolare, che non è passata inosservata.

La cantante si è ripresa dallo specchio del bagno, dove ha sfoggiato uno stile decisamente casual: ha un pantalone a strisce, rosa e bianco, con un top corto, di una tonalità più accesa. Con questo look ha messo ancora più in risalto il suo fisico scolpito e in generale la sua bellezza che, a quanto pare, è di famiglia. Jasmine, proprio negli ultimi giorni, ha ‘spiazzato’ i follower con la sua ‘trasformazione’. Ha deciso di rinnovare la chioma e ci ha dato un taglio.

Ha mostrato, nelle storie Instagram, il lavoro che Federico Fashion Style le ha fatto ai capelli: “Fede mi ha fatto un miracolo ai capelli, fatemi sapere se vi piacciono. Abbiamo fatto un carrè e schiarito leggermente le ciocche davanti per dare luce, tenendo però il mio colore naturale, più trattamento cheratina per nutrire”. Jasmine è apparsa raggiante e i fan hanno apprezzato il suo look, tanto che nell’ultimo post molte persone le hanno fatto i complimenti.