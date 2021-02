Eletto il Consiglio federale della Fipap per il prossimo quadriennio olimpico 2021-2024. L’Assemblea delle società affiliate ha votato per il rinnovo delle cariche durante la riunione che si è tenuta domenica 21 febbraio a Dogliani. Quasi totale la partecipazione con la presenza del 98% delle società aventi diritto di voto.

La mattinata si è aperta con il saluto del sindaco di Dogliani, Ugo Arnulfo, e quello in diretta telefonica del presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò.

Enrico Costa, unico candidato alla presidenza, è stato confermato con oltre il 99% dei voti. Il Consiglio federale sarà composto da dieci persone: Domenico Adriano, Simone Lingua, Monica Risso, Carlo Scrivano, Luca Selvini, Emanuele Sottimano e Stefania Toselli (dirigenti), Martina Garbarino e Adriano Manfredi (quota atleti), Claudio Balestra (quota tecnici). A ricoprire l’incarico di presidente dei revisori dei conti è stata eletta Aurelia Isoardi.

