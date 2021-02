Per il Festival di Sanremo la Rai ha stipulato una convenzione con l’Asl 1. Vengono effettuati tamponi di ultima generazione in grado di dare la risposta sulla positività al Covid in pochi minuti. Ieri il tampone l’ha fatto Amadeus, da oggi tocca ai cantanti che proveranno all’Ariston. A Sanremo si deve arrivare con un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. L’Asl ha allestito due postazioni nei giardini del Casinò, che ospita sala stampa e uffici Rai, ed una in piazza Borea d’Olmo vicino all’Ariston, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

