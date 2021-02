Asl1 Imperiese e 118 sono al lavoro per effettuare a tutte le persone che hanno a che fare con il Festival di Sanremo. Quindici sanitari del 118 eseguono tamponi, due tecnici di laboratorio, più due laureati in biologia e in medicina per processarli. Dodici ore di lavoro al giorno, dalle 8 alle 20, sino alla domenica successiva alla finale del Festival per un totale di 150 test al giorno. Si tratta di tamponi antigenici di terza generazione capaci di dare una risposta in tre minuti.



