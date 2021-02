Fabio Fognini è stato sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal negli ottavi di finale dell’Open d’Australia di tennis. Lo spagnolo si è imposto tre set per 6-3, 6-4, 6-2, dopo 2 ore e 16 minuti di gioco. Nadal nei quarti di finale affronterà il vincitore della sfida fra il romano Matteo Berrettini e il greco Stefanos Tsitsipas.

Tennis, Fognini battuto in 3 set da Nadal agli “Australian Open”