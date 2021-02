“Oggi ad Alassio ho inaugurato, insieme a Stefano Mai, il nuovo Totem interattivo per riscoprire il territorio ligure non solo attraverso le rodate vie del gusto e storico-paesaggistiche, ma puntando anche sulle proposte del turismo esperienziale. La postazione multimediale, realizzata grazie ai fondi del Progetto TerrAgir3 (in sinergia con il Consorzio Olio Dop Riviera Ligure e col supporto di Liguria International, Liguria Digitale e del sistema camerale) è stata concepita per mettere a disposizione dei liguri, incentivando un turismo di prossimità, le ricchezze del territorio con pochi semplici gesti. L’utilizzo di italiano, inglese e francese amplia la portata per garantire una piena condivisione delle informazioni. Navigando col touch screen, si svelano così le proposte delle aziende del territorio e quei colori mediterranei , il ‘Green & Blue’ di monti e mare che identificano già nell’immaginario collettivo la Liguria. Sono molto contento di mettere a disposizione del territorio questo Totem interattivo che rappresenta un modo nuovo di incentivare la promozione e l’accoglienza, pensato non solo per scegliere una meta turistica, ma per immergersi nell’autenticità della nostra terra e di chi la tiene viva. Dal Totem si può anche scaricare la app ‘LamiaLiguria’ e le offerte selezionate, in costante aggiornamento, potranno essere promosse e commercializzate da operatori dell’intermediazione turistica italiani e stranieri”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente e Assessore al Marketing Territoriale di Regione Liguria Alessandro Piana.

“Il progetto TerrAgir3 che ho proposto nel 2018 e sul quale ho lavorato con determinazione quando ero assessore – ha spiegato il capogruppo regionale Stefano Mai – è un progetto che punta al turismo esperienziale a partire dalle aziende agricole (agriturismi e fattorie didattiche) e ittiche (ittiturismo e pescaturismo) per poter vivere il territorio a 360 gradi dalle eccellenze enogastronomiche agli itinerari culturali, naturalistici e ambientali. Questo progetto ha già permesso di realizzare un book digitale e un video promozionale che verrà utilizzato dai tour operator, anche sui mercati internazionali. Attualmente sono state selezionate le prime 50 aziende in grado di offrire proposte di turismo esperienziale e, attraverso un percorso formativo, auspichiamo di coinvolgere molte altre aziende agricole liguri”.