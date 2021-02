Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Sono 300 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.111 tamponi molecolari e 2.244 tamponi rapidi antigenici effettuati.

Coronavirus, 76 nuovi positivi i provincia di Imperia, 300 in totale in Liguria