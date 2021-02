Oggi, sabato 13 febbraio, alle 15, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta saranno celebrati i funerali di Ezia Moretti, vedova Lamberti, mancata a 74 anni all’ospedale di Imperia. Ezia, che per decenni ha gestito assieme ai familiari l’autoscuola “Sant’Ampelio” in via Diaz, era una persona molto nota e stimata nella città delle palme. Lascia i figli Cristiano, con la compagna Sonja, e Luca, la nipote Olivia, la sorella Rossana e la cognata Pinetta.

