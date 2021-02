Isolamento domiciliare 3.982 58 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 62.622 232 Deceduti* 3.454 9 *Dettaglio deceduti data decesso sesso età luogo decesso 1 02/01/21 F 86 ASL 2 – Ospedale Albenga 2 03/02/21 M 84 ASL 2 – Ospedale Albenga 3 04/02/21 M 87 ASL 3 – Villa Scassi 4 04/02/21 F 74 ASL 1 – Ospedale Sanremo 5 05/02/21 M 80 ASL 3 – Villa Scassi 6 05/02/21 M 76 ASL 5 – Ospedale Sarzana 7 06/02/21 F 79 ASL 5 – Ospedale Sarzana 8 06/02/21 F 76 ASL 5 – Ospedale Sarzana 9 06/02/21 M 79 ASL 1 – Ospedale Sanremo ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.335 ASL 2 1.105 ASL 3 1.204 ASL 4 254 ASL 5 789 Liguria 5.687 Dati vaccinazioni 07 febbraio 2021 ore 16 95.620 Consegnati (fonte governativa) 73.604 somministrati 77% percentuale vaccini somministrati su consegnati Azienda Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri di cui hanno completato il ciclo vaccinale a ieri (2°dose) Totale dosi programmate oggi ASL 1 10.281 4.252 – ASL 2 13.304 5.583 132 ASL 3 18.501 7.171 65 ASL 4 8.611 4.038 – ASL 5 7.515 3.292 104 Galliera 2.382 859 – Gaslini 3.748 1.509 – O.E.I. 967 455 – San Martino 7.994 3.867 – totale 73.303 31.026 301

Flussi 7 febbraio TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 846.189 2.975 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 56.672 1.629 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 71.749 364 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.673 123 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1055 LA SPEZIA 835 IMPERIA 1017 GENOVA 2496 Residenti fuori Regione/Estero 109 altro/in fase di verifica 161 TOTALE 5673 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 669 61 -1 ASL1 126 8 2 ASL2 84 7 -2 Ospedale Policlinico San Martino 142 24 -7 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 48 1 -4 Ospedale Gaslini 6 1 0 ASL3 globale 71 7 -1 ASL 3 Villa Scassi 71 7 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 53 9 11 ASL4 Sestri Levante 48 9 6 ASL4 Lavagna 5 0 5 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 139 4 0 ASL5 Sarzana 129 4 -3 ASL5 Spezia 10 0 3

Coronavirus, 9 decessi in Liguria (2 all’ospedale di Sanremo) segnalati nel bollettino di oggi (domenica 7 febbraio)