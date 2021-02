Grave perdita per il teatro e l’atletica sanremese, con la scomparsa di Agostino Siccardi, mancato a 76 anni. I funerali di Agostino, sposato con Loredana e padre di Federico e Fabrizio, saranno celebrati stamani alle 10,30 nella Basilica del Sacro Cuore a Bussana. Siccardi aveva praticato l’atletica e poi era diventato giudice di gara. E’ stato uno dei fondatori della Compagnia stabile Città di Sanremo, con cu ha poi spesso recitato, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

Sanremo, oggi l’ultimo saluto ad Agostino Siccardi: teatro ed atletica in lutto