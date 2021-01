Sono tre i casi di variante inglese del covid isolati in Liguria. Riguardano una persona in provincia di Genova, una nel Savonese e una nello Spezzino. “Sono persone che hanno avuto contatti con il Regno Unito. Tra le potenziali 11 persone positive alla variante inglese in 3-4 cluster, in 3 sono state riscontrate le mutazioni” spiega all’Ansa il direttore del dipartimento di Igiene del Policlinico San Martino Giancarlo Icardi.

