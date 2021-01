Una donna di 80 anni, Gabriella Saroldi, è morta al “Santa Corona” di Pietra Ligure dopo essere stata investita da un’auto ad Altare. La donna stava passeggiando quando un automobilista di 21 anni (ora indagato per omicidio stradale) l’ha travolta. La donna era nota per il suo lavoro come centralinista del 118 e la militanza nella Croce Bianca.

