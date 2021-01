Grande soddisfazione del coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Vallecrosia Alfonso Bruno per il tesseramento 2020.

A solo un mese dalla mia nomina a coordinatore, il mio primo impegno è stato quello di occuparmi del tesseramento 2020 ed il circolo ha raggiunto quasi 100 tesserati, numero davvero importante per il nostro circolo cittadino; ma non vogliamo fermarci alle sole tessere , tanti sono i progetti, tante sono le idee da mettere in atto specialmente in un partito che a livello nazionale sta crescendo in modo esponenziale superando il 17% a livello nazionale grazie alla coerenza, alla forza e alla grande responsabilità della nostra leader Giorgia Meloni e raggiungendo il 20 % a Vallecrosia durante l’ultima tornata elettorale Regionale.

Presto organizzerò una videoconferenza con tutti i tesserati per definire il direttivo del circolo ed affidare alcuni ruoli importanti per lo sviluppo del circolo che comprende oltre Vallecrosia, anche i comuni della Val Verbone (San Biagio, Soldano e Perinaldo) e i comuni di Camporosso e Dolceacqua.

“Vogliamo – continua il Coordinatore Bruno, seguendo le stesse priorità della nostra leader, creare in città un gruppo forte, inclusivo e non di chiusura – attento al bene comune, portando il nostro contributo a livello locale. Ringrazio tutti i vertici del partito che hanno creduto in me ,ringrazio il Coordinatore Provinciale Fabrizio Cravero, ringrazio l’Assessore Regionale Gianni Berrino , ringrazio la neo Consigliera Regionale appartenente al nostro circolo Veronica Russo nata e cresciuta a Vallecrosia, ma un grazie particolare va anche al consigliere comunale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Fabio Perri che con entusiasmo e passione mette la sua esperienza politica più che ventennale al servizio del circolo. Continuerò con passione e tenacia ad allargare sempre a più persone che condividono i valori e gli ideali di Fdi le future attività del circolo, e invito tutti coloro che fossero interessati a dare il loro contributo in termini di idee, progetti e valori e che volessero entrare a far parte del circolo anche solo come simpatizzante di Fratelli d’Italia a contattarmi personalmente, oppure tramite la pagina ufficiale del circolo di Vallecrosia su Facebook.

