Il Club per l’Unesco di Sanremo organizza un evento online in occasione della Giornata della Memoria 2021. “Le persecuzioni etniche del Terzo Millennio”. Olocausto ma non solo: discriminazioni e persecuzioni esistono a ogni latitudine. Ne parlerà il giornalista, mediatore culturale e membro dell’Associazione Stampa Estera Ahmad Ejaz, intervistato da Gian Antonio Dall’Aglio. Appuntamento il 27 Gennaio alle 18 sulla pagina Facebook del Club per l’Unesco di Sanremo

