Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in merito alla norme anti-Covid ed alle modalità di realizzazione del Festival di Sanremo, ha dichiarato: “Le regole sono le stesse che valgono per qualsiasi evento pubblico e il Festival non fa eccezione”.

Enzo Mazza, guida della Federazione industria musicale italiana, sostiene che il Festival si possa fare, ma solo in condizioni di grande sicurezza. “Non ci devono essere attività esterne come peraltro stabilisce il Prefetto. Seguiamo le disposizioni di legge”.

