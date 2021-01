Sassaiola a Sanremo contro una pattuglia della Polizia Municipale da parte di un gruppo di ventenni la scorsa notte in piazza San Costanzo. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di un assembramento e di schiamazzi di alcuni giovani. Al loro arrivo, i vigili sono stati insultati, qualcuno ha lanciato delle pietre. Tutti i giovani sono fuggiti, ma gli agenti sono riusciti a fermare un 24enne portandolo in caserma. Grazie alle telecamere gli altri potrebbero essere identificati. Oltre ad una multa, rischiano una denuncia.

