In panchina, accanto a Merci Stieber siederà la sua vice Francesca Giulini.

Squadre ai nastri di partenza, la Rari Nantes Imperia si appresta ad affrontare il campionato di Serie A2 Femminile. Merci Stieber prepara le sue ragazze per il primo impegno di Torino. Ecco la rosa a disposizione: