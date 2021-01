Sentenza di condanna questa mattina per G.C imprenditore Ventimigliese accusato di usura. Il tribunale lo ha condannato in primo grado a 4 anni e 7 mesi di reclusione e al sequestro di beni per 5000 euro. L’uomo secondo le accuse ha prestato soldi a diversi imprenditori della zona applicando tassi da usura gli imprenditori hanno anche denunciato durante il processo di essere stati oggetto di intimidazioni e minacce da parte dell’imputato. La difesa di G.C ha cercato per contro di dimostrare che i soldi prestati non fossero ad usura ma frutto di operazioni commerciali tra imputato e imprenditori che lo accusano.

