IMPERIA – Dani; Malltezi (82′ Calderone), De Bode, Scannapieco, Virga; Giglio cap., Sancinito, Gnecchi; Cassata (46′ Gandolfo), Donaggio, Capra. All.: Lupo

SANREMESE – Dragone; Pici ( 63′ Scarella), Bregliano, Mikhaylovskiy, Gerace; De Montiis, Gemignani (71′ Fenati), Miccoli; Diallo (66′ Lo Bosco), Gagliardi (90′ Sturaro), Romano All.: Andreoletti

ARBITRO: Zanotti di Rimini

AMMONITI: Pici , Bregliano, Lo Bosco, Fenati (S), Cassata, Sancinito, Capra, Gnecchi, Donaggio, Giglio, Lupo (dalla panchina)(I)

ESPULSI: 87′ Fenati (S)

MARCATORI: 31′ Romano (S), 65′ Capra (I)

NOTE: Recupero 1′ pt., 3′ st

IMPERIA – SANREMESE: LE DICHIARAZIONI DI LUPO E CAPRA

Dopo la partita ha parlato Mister Lupo: “Non ho rammarico ma potevamo portare a casa i tre punti. Sono fiero ed orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi. E’ la prima volta che abbiamo recuperato e abbiamo rischiato di vincere, contro una grande squadra che ha mezzi diversi dai nostri. Purtroppo Sancinito e Donaggio saranno squalificati e indisponibili per Lavagna, così dovremo fare un’altra impresa. Comunque non sono sorpreso da questo percorso perché, insieme alla società, abbiamo puntato forte su questi ragazzi.“

La parola a Capra: “Il bicchiere è mezzo vuoto. Se vogliamo, il mio gol è stato anche fortunoso ma comunque saremmo arrivati in rete, prima o poi, perché stavamo spingendo tanto. Sinceramente non mi aspettavo di fare tre punti a Legnano, mentre oggi avrei voluto la vittoria; comunque è un punto in più rispetto alle mie tabelle“.

