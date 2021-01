Buon test amichevole per ASD Imperia, in vista del derby. I nerazzurri battono la Sampdoria Primavera per 3-2 , con una rimonta maturata nella ripresa.

IMPERIA-SAMPDORIA PRIMAVERA: PRIMO TEMPO

Pronti, via ed è la Sampdoria ad andare in rete: Trimboli sfonda sulla destra e Montavago, appostato in centro all’area, firma il vantaggio col piattone. Al 23’ i doriani raddoppiano con Trimboli che fulmina il portiere Trucco. L’Imperia recupera le distanze sul campo e, prima dell’intervallo, accorcia con Gianluca Gnecchi: il suo fendente dal limite dell’area, dopo una leggera deviazione, termina nel ‘sette’.

IMPERIA – SAMPDORIA PRIMAVERA: SECONDO TEMPO

Imperia rivoluzionata nella ripresa con tanti giovani in campo. Dopo una prima fase dove la Sampdoria si è fatta preferire, in particolare va segnalato il bel colpo di testa di Montevago che ha impegnato severamente Trucco, è stata l’Imperia a venire fuori. Al minuto 73, Martelli raggiungeva il pari con un bel diagonale. Calderone protegge la palla ed avvia l’azione a centrocampo, poi in centro all’area raccoglie il rasoterra di Malltezi e serve Martelli per la finalizzazione.

Nel finale, ecco la perla di Cassata. Il giovanissimo attaccante soffiava palla all’ultimo uomo e dal limite dell’area segnava con un bellissimo pallonetto. Game! Set! Match!

In tribuna, ad accompagnare i giovani sampdoriani, c’era anche un grande ex Paolo Viviani, indimenticato portiere nerazzurro di fine anni ’90.

TABELLINO IMPERIA 3 – 2 SAMPDORIA PRIMAVERA

IMPERIA 1° TEMPO – Trucco; Gandolfo, De Bode, Scannapieco, Malandrino (23’ Fazio);Fatnassi, Sancinito, Gnecchi; Minasso, Capra, Travella. All.: Lupo

IMPERIA 2° TEMPO – Trucco; Malltezi, Luisi, Fazio, Malandrino; Fatassi, Kacellari, Martelli; Travella, Calderone, Cassata. All.: Lupo

SAMPDORIA 1° TEMPO – Saio; Aquino, Napoli, Yepes, Obert, Giordano, Somma, Francofonte, Montevago, Trimboli, Kracwzyk. All.: Tufano

SAMPDORIA 2° TEMPO – Zovko; Napoli (Hermassen), Obert (Migliardi), Brentan, Somma (Paoletti), Sepe, Miceli, Di Stefano (Polli), Siatounis, Canovi, Montevago. All.: Tufano

ARBITRO: Mirri (Savona)

MARCATORI: 4’ Montevago (S); 23’ Trimboli (S); 42’ Gnecchi (I), 73’ Martelli (I), 89’ Cassata (I)

