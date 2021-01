“La Confcommercio del Golfo Dianese, è seriamente preoccupata per gli scenari che potrebbero aprirsi nel prossimo futuro nella cittadina degli aranci, visto il recente aggiornamento del Puc approvato dal Consiglio Comunale di Diano Marina lo scorso 29 dicembre, col quale si concede un aumento delle superfici di vendita relative alla media struttura (supermercato), prevista in via Biancheri, al posto dell’edificio che attualmente è occupato dalle scuole”. Lo evidenzia la presidente di Concommercio del Golfo Dianese, Franca Weitzenmiller.

Spiega la Weitzenmiller¨”Per questo motivo la Confcommercio del Golfo Dianese ha chiesto al Sindaco e agli Assessori competenti, un incontro urgente per avere chiarimenti sulle azioni che l’Amministrazione comunale pensa di mettere in atto a salvaguardia delle attività già presenti in città che, con la loro unicità caratterizzano una località turistica, promuovendo territorio e prodotti locali e sulle eventuali conseguenze che un intervento di questo genere potrebbe avere sul tessuto economico cittadino”.