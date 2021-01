Sono 99 gli ospiti della rsa “Casa Serena” di Sanremo contagiati dal Covid. Tredici i nuovi casi che si aggiungono agli 86 già emersi nei giorni scorsi e ai due decessi di ieri. Positivi anche quattordici operatori sanitari, a cui si aggiunge anche il direttore sanitario Leodino Guadagno. L’Asl 1, che ha assicurato una copertura infermieristica e in parte si sta muovendo pure la cooperativa Kcs, partner sanitario della casa di riposo comunale.

