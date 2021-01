E’ in programma per venerdì 15 gennaio il primo incontro conviviale “distanziato” 2021 presso la Club House del TC Ventimiglia. Nell’occasione dirigenti e soci del Circolo presieduto da Francesco Marcianò faranno il punto dei lavori del post-alluvione ed il rilancio delle attività ludico-sportive. Per contatti con la segreteria tel.(0184)355224 (foto E.Raneri).

