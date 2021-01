Giuseppe “Franco” Pastorelli, fondatore dello storico negozio di attrezzature e arredi per l’ufficio in piazza Dante ad Imperia,

è mancato a 93 anni. Nel giugno scorso aveva perso il figlio Carlo, 55 anni. I funerali di Pastorelli che lascia figlio il Vito, i nipoti Fabio e Francesco e la nuora, sono celebrati oggi alle 10 nella Basilica di S. Giovanni a Oneglia. Franco in passato aveva ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica, come ricorda Andrea Pomati su “La Stampa”.

