La questione dei vaccini alla vigilia della riapertura delle scuole coinvolge 6000 insegnanti tra Imperia e Savona a cui si deve aggiungere il personale non docente. Gli insegnanti non sono stati inclusi nella prima fase di campagna di somministrazione. “Compatibilmente con le risorse e le scorte, dovremmo essere tra i primi a ricevere il vaccino” dice Paola Consiglio, docente al Vieusseux di Imperia a Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Vaccini per il Coronavirus, Insegnanti chiedono di essere tra i primi a riceverlo