IMPERIA (Asl 1): 42 SAVONA (Asl 2): 89 GENOVA: 198, di cui: · Asl 3: 140 · Asl 4: 58 LA SPEZIA (Asl 5): 36 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

In Liguria nelle ultime 24 ore sono emersi 365 nuovi positivi su un totale di 4586 tamponi molecolari. Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

Coronavirus, 365 nuovi positivi in Liguria, 42 in provincia di Imperia